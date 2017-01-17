У демобілізованого АТОвця вилучили зброю
Працівниками Лисянського відділення поліції у демобілізованого з зони АТО було виявлено та вилучено зброю. Відкрито кримінальне провадження за статтею 263 КК України. Речі направлено на експертизу.
Побутова сварка на Звенигородщині закінчилась жорстоким вбивством.
11 січня о 08:00 в селі В’язівок, Городищенського району на вулиці Перемоги виникла пожежа у надвірній споруді.
Діяльність підпільного виробництва контрафактної лікеро-горілчаної продукції припинила у Кропивницькому Служба безпеки України спільно з прокуратурою.
Працівниками Лисянського відділення поліції у демобілізованого з зони АТО було виявлено та вилучено зброю. Відкрито кримінальне провадження за статтею 263 КК України. Речі направлено на експертизу.
20 січня о 14:30 до оперативно-координаційного центру Управління надійшла інформація про те, що під час проведення робіт з очищення каналізаційної труби на території закладу громадського харчування на вулиці Соборній в рідких нечистотах утонули двоє чоловіків.
Тарифи на послуги водопостачання та водовідведення в Черкасах були підвищені з 1 жовтня 2016 року і станом на січень 2017 року становлять:
Черкаський стрілок Сергій Куліш претендує на звання "Спортсмен року". Про це інформує інтернет-видання "ЧЕмпіон" із посиланням на сайт "Людина року".
Це корпоративні змагання з лижних перегонів серед працівників ТОВ "Завод "Техно".
Черкаською місцевою прокуратурою вживаються заходи щодо відшкодування в інтересах держави шкоди, завданої суспільно-небезпечним діянням.
Органами прокуратури області протягом минулого року вжито ряд заходів, спрямованих на поновлення прав неповнолітніх та представництво інтересів дітей та держави в суді.
Нещодавно, правоохоронці завітали до військової частини Національної гвардії України з профілактичною лекцією щодо попередження дорожньо-транспортного травматизму серед особового складу.
В одному із сіл Черкаського району під час спілкування у підозрілого чоловіка поліцейські виявили амфетамін. Наркотик було вилучено. Відкрито кримінальне провадження за статтею 309 КК України.
19 січня о 10:20 до черкаських рятувальників надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир багатоповерхівки на вулиці Героїв Дніпра, внаслідок власної необережності господарів було розбито побутовий термометр, через що у помешканні стався розлив ртуті.
Два нові ергометри поповнили інвентарну базу дитячо-юнацької спортивної школи з веслування в Черкасах.
У Черкасах нагородили переможців та призерів Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка "Я хочу жити в якісному світі". Захід відбувся в ДП "Черкасистандартметрологія" 19 січня.
На виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації кадрів у 2017 роців Черкаським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів розроблено План-графік підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, працівників державних установ, підприємств і організацій на 2017 рік.
Днями в Чигирині під головуванням очільника райдержадміністрації Володимира Клименка відбулося засідання робочої групи з питань сприяння добровільному об’єднанню територіальних громад в районі.
19 січня о 20:55 до золотоніських рятувальників із села Благодатне надійшло повідомлення про пожежу у надвірній споруді на вулиці Лесі Українки.
Чисельність наявного населення в Черкаській області, за оцінкою, на 1 грудня 2016р. становила 1233934 осіб.
Щоб в оселях уманчан стало тепліше, місцева влада та народний депутат Антон Яценко запустили спільний проект по безкоштовному утепленню під’їздів. За останні місяці новенькі двері та вікна побачили жителі 63-х будинків Умані.
20 січня о 03:51 на пункт зв’язку 9-ї державної пожежно-рятувальної частини Кам’янського району, надійшло повідомлення про пожежу надвірної споруди у селі Райгород.
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