Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"

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Іллюстрація до новини "Харківський провайдер на вимогу Роскомнагляду заблокував сайт
25.01.2017 11:08

Харківський провайдер на вимогу Роскомнагляду заблокував сайт "Вечірня Умань"

23 січня провайдер безлімітного хостинга, який обслуговував інформаційний портал "Вечірня Умань" (vch-uman.in.ua), заблокував доступ до сайту на вимогу Роскомнагляду та Генеральної прокуратури РФ. 

Іллюстрація до новини "Молодик зарубав брата співмешканки (ФОТО, ВІДЕО)"
17.01.2017 20:20

Молодик зарубав брата співмешканки (ФОТО, ВІДЕО)

Побутова сварка на Звенигородщині закінчилась жорстоким вбивством. 

Іллюстрація до новини "На пожежі загинуло двоє чоловіків"
12.01.2017 12:30

На пожежі загинуло двоє чоловіків

11 січня о 08:00 в селі В’язівок, Городищенського району на вулиці Перемоги виникла пожежа у надвірній споруді. 

Останні новини
26.01.2017 14:36

На боротьбу з ожеледицею використали більше 260 тонн протиожеледної суміші

За інформацією Служби автомобільних доріг у Черкаській області, обробка дорожнього покриття автодоріг загального користування для ліквідації ожеледиці та її недопущення проходила ввечері 25 січня та вночі 26 січня у Городищенському, Канівському, Корсунь-Шевченківському, Звенигородському, Монастирищенському, Тальнівському, Христинівському, Шполянському, Уманському, Черкаському районах та на трасі міжнародного значення М-05 Київ-Одеса. 

26.01.2017 14:11

Для спортивних шкіл міста купили нові комп’ютери

Від початку року всі ДЮСШ міста отримають нову комп’ютерну техніку. Її наприкінці минулого року придбали вперше за останнє десятиріччя. 23 комп’ютери та 3 принтери коштували міському бюджету більше 60-ти тисяч гривень. 

26.01.2017 13:46

Працівникам міської лікарні нараховували "зайву" зарплату

Прокуратурою встановлено факт незаконної, зайво нарахованої заробітної плати службовими особами КП "Уманська міська лікарня" на суму 390750,61 грн. 

26.01.2017 13:21

"Черкасиводоканал" надає послуги з повірки та ремонту лічильників (ФОТО)

КП "Черкасиводоканал" відновив надання послуги з повірки, монтажу/демонтажу та ремонту лічильників великого діаметру до 65 мм. 

26.01.2017 12:53

У пожежно-рятувальній частині відновила роботу "Школа безпеки" (ФОТО)

Після тривалої перерви, яка була пов‘язана із зимовими канікулами та карантином, рятувальники Корсунь-Шевченківської пожежно-рятувальної частини відновили активну роботу в навчальних закладах спрямовану на навчання дітей середнього віку правилам пожежної та техногенної безпеки. 

26.01.2017 12:27

Затримали шахрайку, яка виманювала гроші у пенсіонерів (ФОТО)

Виклик про шахрайство до патрульної поліції Черкас надійшов з вулиці Юрія Іллєнка (Горького) 23 січня. 

26.01.2017 11:59

Вогнеборці врятували з пожежі 63-річну жінку (ВІДЕО)

25 січня о 19:10 у селі Матусів, на вулиці Вишневій на горищі житлового будинку виникла пожежа. 

26.01.2017 11:34

Під час пожежі в двоповерховому будинку загинув чоловік (ФОТО)

25 січня о 20:30 на пункт зв’язку Маньківської пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Леонтовича, де горів двоповерховий житловий будинок. 

26.01.2017 11:12

На Черкащині після ДТП водій "ВАЗу" опинився в лікарні

25 січня, близько 07.20 год., на 211км а\д Золотошоша-Черкаси-Сміла-Умань в селі Гереженівка Уманського району, водій автомобіля "ГАЗ-33021" 39-річний місцевий житель, виїжджаючи з другорядної дороги не надав переваги у русі та здійснив зіткнення з автомобілем "ВАЗ 11183", під керуванням 67-річного жителя Уманського району, який рухався по головній дорозі. 

26.01.2017 10:46

Неповнолітньому крадієві призначили покарання

Вироком Уманського міськрайонного суду засуджено 17-ти річного юнака, який з корисливих мотивів, зловживаючи довірою товариша, заволодів належним останньому ноутбуком. 

26.01.2017 10:24

Затримано вбивць черкащанина, який займався обміном валют

Черкаською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного вбивства місцевого жителя, який займався обміном валют. 

26.01.2017 10:01

Суд скасував виправдальний вирок стосовно хабародавця

Вироком апеляційного суду Черкаської області за апеляційною скаргою прокурора скасовано виправдувальний вирок Катеринопільського районного суду від 25 серпня, яким представника одного з суб’єктів господарювання виправдано у зв’язку з недоведенням його вини у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України. 

26.01.2017 09:39

Аукціон із продажу активів цукрового заводу визнали недійсним

У ході розгляду справи про банкрутство ТОВ "ВІГ-Жашківський цукровий завод", до якої здійснено вступ прокуратурою Черкаської області, у березні минулого року визнано недійсними результати аукціону та договір купівлі – продажу цілісних майнових комплексів цукрового заводу, які перебували в іпотеці державного банку, вартістю 43 млн. грн. за ціною 4,3 млн. грн. 

26.01.2017 09:16

Черкаська поліція відкрила двері для всіх бажаючих (ФОТО)

25 січня в Головному управлінні Національної поліції Черкаської області відбувся день відкритих дверей. На заході були присутні учні випускних класів загальноосвітніх шкіл, вчителі, батьки та керівництво ГУНП області. У всіх бажаючих була можливість дізнатись та ближче познайомитися зі специфікою роботи окремих служб Національної поліції. 

26.01.2017 08:37

Чоловік обікрав фермера заради випивки

Співробітники Черкаського відділення поліції встановили особу підозрюваного у крадіжці із підсобного приміщення одного із фермерських господарств. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 КК України. 

26.01.2017 07:28

Наркозалежний двічі ошукав довірливого студента

Наркозалежний житель міста Ватутіно скориставшись довірливістю студента двічі його ошукав. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 190 ККУ. 

26.01.2017 03:02

На Черкащині затримали "Мерседес" з підробними документами (ФОТО)

24 січня, близько 13.20 год., співробітники відділу забезпечення безпеки дорожнього руху у ході відпрацювання міста Сміла на 98 км автодороги Київ-Знамянка, за порушення Правил дорожнього руху зупинили автомобіль "Mercedes Е220", під керуванням 49-річного жителя Вінницької області. 

25.01.2017 21:11

Зміни в механізмі нарахування соціальних стипендій

Цьогоріч змінено механізм призначення соціальних стипендій для студентів. 

25.01.2017 19:01

Юрій Ткаченко попросив керівників вищів приділяти особливу увагу атовцям

Приділяти особливу увагу атовцям попросив керівників вишів голова Черкаської ОДА. Про це він сказав на засіданні Ради ректорів і директорів вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації. 


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