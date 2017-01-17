Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"

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Іллюстрація до новини "Молодик зарубав брата співмешканки (ФОТО, ВІДЕО)"
17.01.2017 20:20

Молодик зарубав брата співмешканки (ФОТО, ВІДЕО)

Побутова сварка на Звенигородщині закінчилась жорстоким вбивством. 

Іллюстрація до новини "На пожежі загинуло двоє чоловіків"
12.01.2017 12:30

На пожежі загинуло двоє чоловіків

11 січня о 08:00 в селі В’язівок, Городищенського району на вулиці Перемоги виникла пожежа у надвірній споруді. 

Іллюстрація до новини "З черкаського спирту ділок розливав горілку, коньяк та настоянки"
05.01.2017 03:02

З черкаського спирту ділок розливав горілку, коньяк та настоянки

Діяльність підпільного виробництва контрафактної лікеро-горілчаної продукції припинила у Кропивницькому Служба безпеки України спільно з прокуратурою. 

Останні новини
22.01.2017 03:07

У демобілізованого АТОвця вилучили зброю

Працівниками Лисянського відділення поліції у демобілізованого з зони АТО було виявлено та вилучено зброю. Відкрито кримінальне провадження за статтею 263 КК України. Речі направлено на експертизу. 

21.01.2017 20:24

Двоє чоловіків загинули у каналізаційній вигрібній ямі

20 січня о 14:30 до оперативно-координаційного центру Управління надійшла інформація про те, що під час проведення робіт з очищення каналізаційної труби на території закладу громадського харчування на вулиці Соборній в рідких нечистотах утонули двоє чоловіків. 

21.01.2017 18:14

Яка вартість холодної води у Черкасах?

Тарифи на послуги водопостачання та водовідведення в Черкасах були підвищені з 1 жовтня 2016 року і станом на січень 2017 року становлять: 

21.01.2017 16:03

Черкаський стрілок може стати "Спортсменом року" (ФОТО)

Черкаський стрілок Сергій Куліш претендує на звання "Спортсмен року". Про це інформує інтернет-видання "ЧЕмпіон" із посиланням на сайт "Людина року". 

21.01.2017 13:52

На Центральному стадіоні відбулися лижні перегони "Лижня-2017"

Це корпоративні змагання з лижних перегонів серед працівників ТОВ "Завод "Техно". 

21.01.2017 11:26

За небезпечні витівки сина розплачуватимуться батьки

Черкаською місцевою прокуратурою вживаються заходи щодо відшкодування в інтересах держави шкоди, завданої суспільно-небезпечним діянням. 

21.01.2017 09:35

За рік у сфері охорони дитинства вчинено 14 кримінальних правопорушень

Органами прокуратури області протягом минулого року вжито ряд заходів, спрямованих на поновлення прав неповнолітніх та представництво інтересів дітей та держави в суді. 

21.01.2017 07:27

Правоохоронці нагадали військовим про транспортну дисципліну (ФОТО)

Нещодавно, правоохоронці завітали до військової частини Національної гвардії України з профілактичною лекцією щодо попередження дорожньо-транспортного травматизму серед особового складу. 

21.01.2017 03:02

У хлопця, який намагався втекти від поліції, знайдено амфетамін

В одному із сіл Черкаського району під час спілкування у підозрілого чоловіка поліцейські виявили амфетамін. Наркотик було вилучено. Відкрито кримінальне провадження за статтею 309 КК України. 

20.01.2017 20:19

Впродовж доби хіміки зібрали 8 грамів ртуті

19 січня о 10:20 до черкаських рятувальників надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир багатоповерхівки на вулиці Героїв Дніпра, внаслідок власної необережності господарів було розбито побутовий термометр, через що у помешканні стався розлив ртуті. 

20.01.2017 19:16

Веслувальники отримали нові тренажери для занять (ФОТО)

Два нові ергометри поповнили інвентарну базу дитячо-юнацької спортивної школи з веслування в Черкасах. 

20.01.2017 18:11

Переможців Всеукраїнського конкурсу малюнку нагородили в Черкасах

У Черкасах нагородили переможців та призерів Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка "Я хочу жити в якісному світі". Захід відбувся в ДП "Черкасистандартметрологія" 19 січня. 

20.01.2017 17:14

В області визначилися з планом-графіком заходів з підвищення кваліфікації державних службовціві

На виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації кадрів у 2017 роців Черкаським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів розроблено План-графік підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, працівників державних установ, підприємств і організацій на 2017 рік. 

20.01.2017 16:31

На Чигиринщині говорили про перспективи об’єднання тергромад в районі

Днями в Чигирині під головуванням очільника райдержадміністрації Володимира Клименка відбулося засідання робочої групи з питань сприяння добровільному об’єднанню територіальних громад в районі. 

20.01.2017 16:04

Рятувальники ліквідували пожежу у надвірній споруді

19 січня о 20:55 до золотоніських рятувальників із села Благодатне надійшло повідомлення про пожежу у надвірній споруді на вулиці Лесі Українки. 

20.01.2017 15:33

Населення Черкащини зменшилось на понад 9 тис осіб

Чисельність наявного населення в Черкаській області, за оцінкою, на 1 грудня 2016р. становила 1233934 осіб. 

20.01.2017 14:57

На Черкащині запустили проект по безкоштовній заміні вікон і дверей в під’їздах

Щоб в оселях уманчан стало тепліше, місцева влада та народний депутат Антон Яценко запустили спільний проект по безкоштовному утепленню під’їздів. За останні місяці новенькі двері та вікна побачили жителі 63-х будинків Умані. 

20.01.2017 14:28

Рятувальники відстояли частину надвірної споруди під час пожежі

20 січня о 03:51 на пункт зв’язку 9-ї державної пожежно-рятувальної частини Кам’янського району, надійшло повідомлення про пожежу надвірної споруди у селі Райгород. 

20.01.2017 13:53

Служба зайнятості укомплектовує фінансову установу кваліфікованими кадрами

За роки співпраці з Філією-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" службою зайнятості укомплектовано понад 50 вакансій. 


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