Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"

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Іллюстрація до новини "Боєць батальйону
02.02.2017 21:31

Боєць батальйону "Черкаси" змагатиметься на Іграх нескорених в Канаді (ФОТО)

Вадим Мазніченко, колишній боєць 14-го батальйону ЗСУ (більш відомого як батальйон "Черкаси") у складі української збірної виступатиме в канадському Торонто на цьогорічних Іграх нескорених – міжнародних паралімпійських іграх для спортсменів-військовослужбовців, які постраждали внаслідок поранень. 

Іллюстрація до новини "Гра долі: війна звела разом Тараса Шевченка з Черкас і Атоса з Донбасу..."
01.02.2017 08:57

Гра долі: війна звела разом Тараса Шевченка з Черкас і Атоса з Донбасу...

Імена головних персонажів у цій історії – ті, які знає не одне покоління українців… 

Іллюстрація до новини "Харківський провайдер на вимогу Роскомнагляду заблокував сайт
25.01.2017 11:08

Харківський провайдер на вимогу Роскомнагляду заблокував сайт "Вечірня Умань"

23 січня провайдер безлімітного хостинга, який обслуговував інформаційний портал "Вечірня Умань" (vch-uman.in.ua), заблокував доступ до сайту на вимогу Роскомнагляду та Генеральної прокуратури РФ. 

Останні новини
04.02.2017 03:09

На Черкащині чоловік виготовляв і збував опіум

Співробітники Звенигородського відділу поліції викрили у виготовленні та торгівлі наркотичними речовинами 35-річного місцевого мешканця. Наркоторговця затримано. Триває слідство. 

03.02.2017 19:38

Вже вісімнадцятий нелегальний автомобіль виявлено на Черкащині

Власника та автомобіль марки "Audi A6" доставлено до відділення поліції для з’ясування всіх обставин. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. 

03.02.2017 18:36

При заповненні декларацій скористайтеся електронними сервісами ДФС України

Триває деклараційна кампанія громадян та електронного декларування доходів державних службовців. При заповненні декларацій декларанти мають можливість скористатися електронними сервісами ДФС України. На офіційному веб-порталі ДФС України в Електронному кабінеті платника функціонують такі сервіси: 

03.02.2017 17:34

Платники спрямували до бюджету понад 50 мільйонів гривень ПДВ

За січень від платників податків, які перебувають на податковому обліку у Державній податковій інспекції у м. Черкасах, до Державного бюджету надійшло податку на додану вартість в сумі 50,4 млн грн. Рівень надходжень січня минулого року перевищено на 16 млн грн. Про це повідомив начальник ДПІ м. Черкасах Антон Царюк. 

03.02.2017 16:45

В області оголосили понад 10 тисяч "прозорих" закупівель

Станом на 3 лютого через систему електронних закупівель Prozorro на Черкащині оголошено понад 10 тисяч закупівель на 7,3 млрд грн. Із них вже завершено 8,2 тисяч закупівель, повідомляють в Департаменті регіонального розвитку ОДА. 

03.02.2017 16:18

На диспансерному обліку перебуває майже 10 тис онкологічних хворих

ід онкологічних захворювань у світі щороку помирає 837 тисяч чоловік, більше того – ще майже 4 мільйонів реєструється нових випадків. 

03.02.2017 15:27

Поліцейські допомагають учасникам дорожнього руху (ФОТО)

В зв’язку з погіршення погодних умов, на території міста Умань збільшено кількість нарядів, які патрулюють містом. Правоохоронці вживають максимум заходів спрямованих на запобігання ускладнення руху на дорогах. 

03.02.2017 14:59

Підприємці – платники єдиного внеску мають відзвітувати не пізніше 9 лютого

Державна податкова інспекція у м. Черкасах нагадує, що платниками єдиного внеску відповідно до пункту 4 частини першої статті 4 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі – Закон №2464) є фізичні особи – підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування. 

03.02.2017 14:29

Затримано крадія телефонного кабелю

Головна " Новини " Найголовніше ЗАТРИМАНО КРАДІЯ ТЕЛЕФОННОГО КАБЕЛЮ (ФОТО) 03.02.2017 | 11:50 facebook twitter vkontakte В місті Корсунь-Шевченківський, поліцейські затримали місцевого мешканця, який викрав телефонний кабель. Слідство володіє інформацією про вчинення зловмисником ще ряду аналогічних кримінальних правопорушень. 

03.02.2017 14:02

Правоохоронці вилучили в уманчанина декілька мішків коноплі

Вилучене наркотичне зілля направлено на експертизу. Протиправні дії зловмисника кваліфіковані слідчим за статтею 309 КК України. 

03.02.2017 13:34

У Черкасах відкрили меморіальну стелу народному вчителю

До 80-ї річниці з дня народження народного вчителя, директора славнозвісної школи над Россю, академіка Олександра Антоновича Захаренка на фасаді 4 корпусу Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, де він навчався, відкрито пам’ятну стелу. Про це інформують в управлінні освіти і науки облдержадміністрації. 

03.02.2017 12:57

Рятувальники забезпечили супровід колони з гуманітарною допомогою (ВІДЕО)

Перший вантаж з гуманітарною допомогою відправився напередодні ввечері з Черкас для жителів міста Авдіївка, що постраждала від обстрілів бойовиків. 

03.02.2017 12:24

За рік до прокуратури надійшло 823 звернень громадян

Робота органів прокуратури зі зверненнями громадян і юридичних осіб реалізується при здійсненні функцій, які визначені Законом України "Про прокуратуру" та є одним із пріоритетних напрямків її діяльності. 

03.02.2017 11:58

Черкащанина підозрюють в участі у терористичній діяльнос

Прокуратурою Черкаської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом сприяння жителем Черкащини діяльності терористичної організації "Донецька народна республіка". 

03.02.2017 11:28

На Черкащині продовжують боротися з ожеледицею на автошляхах

Обробка дорожнього покриття автодоріг загального користування для ліквідації ожеледиці та її недопущення проходила ввечері 2 лютого та вночі 3 лютого у Жашківському, Канівському, Монастирищенському, Тальнівському, Уманському, Христинівському та Звенигородському районах області. Загалом за добу використали понад 100 тонн протиожеледної суміші, інформують в САД Черкащини. 

03.02.2017 11:03

Черкаські школярі разом із польським друзями тріумфували з виставою "ДУБ"

Учора у Черкасах група юних польських театралів разом із учнями Першої міської гімназії презентували виставу "ДУБ". Спектакль присвячений подіям Майдану та пропагує добросусідські відносини між країнами. Вистава зібрала повну залу. 

03.02.2017 10:39

У водоймах, через недостатню кількість кисню, гине риба

29 січня Черкасирибоохорона виявила та задокументувала факт загибелі водних біологічних ресурсів у підвідному каналі нижче насосної станції в селі Єлизаветовка Черкаського району. Спостерігався різкий сторонній запах від води, зафіксовано загиблу рибу. 

03.02.2017 10:16

На автошляхах Черкащини тимчасово обмежений рух

Службою автомобільних доріг у Черкаській області на автодорогах загального користування введено тимчасове обмеження руху великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту. 

03.02.2017 09:53

Лісове насінництво на Черкащині: досягнення та перспективи

Правильне та безперервне ведення лісонасіннєвої справи – це головна передумова створення продуктивних, якісних і стійких лісових насаджень. Основним завданням лісового насінництва є одержання насіння лісових порід з цінними спадковими властивостями та високою посівною якістю. 


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