Уманська лікарня отримала нове обладнання (ФОТО, ВІДЕО)
В Уманській центральній районній лікарні з`явився сучасний пересувний флюорограф "Україна", який устаткований на базі автомобіля БАЗ "Еталон".
5 січня о 01:17 на пульт зв’язку оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про пожежу одноповерхової будівлі на вулиці Чорновола.
Діяльність підпільного виробництва контрафактної лікеро-горілчаної продукції припинила у Кропивницькому Служба безпеки України спільно з прокуратурою.
У ході операції "Акциз-2017" працівники податкової міліції встановили громадянина, який налагодив в районних центрах області реалізацію дизпалива на чотирьох незаконно облаштованих заправках без необхідних дозвільних документів.
В Уманській центральній районній лікарні з`явився сучасний пересувний флюорограф "Україна", який устаткований на базі автомобіля БАЗ "Еталон".
8 січня о 22:10 на вулиці Пастерівськый виникла пожежа на горищі приватного житлового будинку. Пожежа виникла у густонаселеній центральній частині міста тож впродовж кількох хвилин до оперативно-координаціного центру надійшло кілька десятків повідомлень від свідків події.
Начальник відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у Черкаській області Дмитро Анголюк поінформував про звітність платників акцизного податку та основні зміни у справлянні цього податку з 1 січня 2017 року.
За даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних на кінець листопада становила 2,5 тис. осіб.
45-річний раніше судимий житель міста Ватутіно, прийшовши в гості до свого знайомого, викрав з його оселі велосипед та сумку з особистими речами.
За добу що минула, в області силами пожежно-рятувальних підрозділів та дорожних служб ліквідовано 6 заторів у 4 районах області, з яких вивільнено 6 легкових автомобілів, карету "швидкої допомоги" та великовантажний автомобіль.
Впродовж доби рятувальники ліквідували у Золотоніші 2 пожежі, що виникли через несправне пічне опалення.
У січні–листопаді було призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 58 тис. домогосподарств (85,8% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями) на суму 27545,2 тис.грн.
Мешканець одного із сіл Золотоніського району під час словесної перепалки наніс чоловікові тяжкі тілесні ушкодження. Побитого було госпіталізовано. Відкрито кримінальне провадження за статтею 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.
Зазначається, що наразі автомобільних заторів внаслідок негоди на території країни немає.
На Черкащині епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищений на 38%. У більшості випадків на лікарняні ліжка потрапляють дорослі, а не діти.
7 січня о 14:55 поблизу села Грищенці, Канівського району внаслідок ускладнення погодних умов, сильних снігопадів водій автомобіля "Мазда" втратив орієнтування на автошляху, внаслідок чого потрапив до кювету, звідки не зумів самостійно звільнитися.
8 січня о 08:45 на пункт зв’язку, 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини від чергової Смілянської станції швидкої медичної допомоги, надійшло звернення про допомогу.
7 січня о 10:00 в селі Скаліватка, Звенигородського району, на вулиці Комарова, на території Української православної церкви виникла пожежа в надвірній споруді.
Вночі проти 8 січня, автомобіль швидкої медичної допомоги із снігового замету було звільнено в селі Журавка.
7 січня о 23:15, в селі Лисяча Балка, до снігового замету потрапили одразу шість легкових автомобілів. До снігового полону також потрапив автомобіль швидкої медичної допомоги, який перевозив вагітну жінку.
Отримають їх лише ті, хто погодиться залишитись працювати там сімейним лікарем або педіатром.
Уночі, 7 січня, на бульварі Шевченка патрульні зупинили автомобіль Ford Capri.
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