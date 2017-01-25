Через конфлікт із сусідом чоловік залишився без пальця (ФОТО)
Уночі, 29 січня, виклик надійшов до патрульних з 3-ї міської лікарні. До медиків доставили пацієнта з відбитим пальцем на нозі.
23 січня провайдер безлімітного хостинга, який обслуговував інформаційний портал "Вечірня Умань" (vch-uman.in.ua), заблокував доступ до сайту на вимогу Роскомнагляду та Генеральної прокуратури РФ.
Побутова сварка на Звенигородщині закінчилась жорстоким вбивством.
11 січня о 08:00 в селі В’язівок, Городищенського району на вулиці Перемоги виникла пожежа у надвірній споруді.
Уночі, 29 січня, виклик надійшов до патрульних з 3-ї міської лікарні. До медиків доставили пацієнта з відбитим пальцем на нозі.
Аудиторами виявлені резерви наповнення місцевих бюджетів на суму близько 100,00 млн. грн щорічно.
У неділю, 19 лютого, в міському Будинку культури ім. Івана Кулика (вул. Благовісна, 170) о 14-00 відбудуться громадські слухання на тему "Про громадську і житлову забудову та визначення паркових зон в межах мікрорайону №2 "Соснівський".
29 січня о 00:10 в місті Монастрище на вулиці Соборній сталось руйнування димової труби газової котельні КП "Теплокомуненерго" яка належить Монастирищенській міській раді.
Уночі, 28 січня, на території Липівського заказника водний патруль спільно з екологічними інспекторами, виявили чотирьох браконьєрів.
Бій під Крутами, який відбувся 29 січня 1918 року, називають "українськими Термопілами", порівнюючи звитягу полеглих у тому бою з трьома сотнями легендарних спартанців. Серед курсантів, січовиків і вільних козаків, які того дня стали до бою проти московської орди, були й уродженці Черкащини – так вже повелося, що в усі часи, в усіх "найгарячіших точках" можна бачити воїнів зі славетного краю Тараса й Богдана…
О пів на першу ночі черкаські патрульні помітили автомобіль BMW, який рухався бульваром Шевченка по смузі зустрічного руху.
32-річний уманчанин зайшов до будинку місцевої пенсіонерки з проханням надати склянку води. Допоки старенька відлучилася в іншу кімнату, зловмисник викрав мобільний телефон, що лежав у прихожій та зник у невідомому напрямку. Чоловіка затримано, він дає покази.
В місті Шпола хлопець обікрав родичів. Викрадене продав, а гроші витратив на власні потреби. Відкрите кримінальне провадження. Крадію загрожує позбавлення волі на строк до 6 років.
27 січня в Черкасах стартував соціально-мистецький проект "За Волю, за кращу Долю… Третя річниця Майдану". Захід організовано й проведено управлінням культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської облдержадміністрації.
Близько сотні юних робототехніків змагаються сьогодні в Черкасах. Тут уперше відбувається регіональний турнір FIRST LEGO League. Відкрив його голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко.
30 січня в приміщенні Головного управління Національної поліції в Черкаській області, за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 57, буде проведено тестування кандидатів на заміщення вакантних посад слідчих підрозділів Головного управління Національної поліції у Черкаській області.
Кращих атлетів області мотивують стипендіями. В управлінні у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА конкурсна комісія відібрала 15 перспективних спортсменів, які отримуватимуть обласну стипендію.
Основні принципи щодо соціального забезпечення атовців Черкащини, зокрема канівських, роз’яснили учора в обласній адміністрації голові громадської організації "Канівська спілка учасників АТО" Олегу Клочку.
27 січня на базі КНЗ "Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради" відбулося фінальне шоу-нагородження учасників та переможців обласного етапу конкурсу "Учитель року 2017", повідомляють в управлінні освіти і науки Черкаської ОДА.
40-річний мешканець міста Корсунь-Шевченківський, раніше судимий за крадіжки та наркотики, не став на шлях виправлення, натомість продовжив кримінальну діяльність.
Під час обшуку в будинку одного із сіл Черкаського району, правоохоронці виявили та вилучили лабораторне обладнання, інгредієнти для виготовлення психотропної речовини. Вилучене направлено на експертизу.
Головне управління національної поліції в Черкаській області приєдналось до загальнодержавної ініціативи щодо підтримки воїнів та ветеранів котрі зазнали травм під час збройних конфліктів, а також для залучення уваги до проблем посттравматичного синдрому шляхом проведення флешмобу із 22 віджимань. Символічно цю акцію провели в місті Канів Черкаської області.
73 роки тому 28 січня 1944 року війська 1 та 2 Українських фронтів, з’єднавшись у Звенигородці, звільнили місто від нацистської окупації, яка тривала два з половиною роки – з 29 липня 1941 року. З цієї нагоди у Звенигородцівідбулася низка тематичних заходів.
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