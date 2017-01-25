Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"

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Іллюстрація до новини "Харківський провайдер на вимогу Роскомнагляду заблокував сайт
25.01.2017 11:08

Харківський провайдер на вимогу Роскомнагляду заблокував сайт "Вечірня Умань"

23 січня провайдер безлімітного хостинга, який обслуговував інформаційний портал "Вечірня Умань" (vch-uman.in.ua), заблокував доступ до сайту на вимогу Роскомнагляду та Генеральної прокуратури РФ. 

Іллюстрація до новини "Молодик зарубав брата співмешканки (ФОТО, ВІДЕО)"
17.01.2017 20:20

Молодик зарубав брата співмешканки (ФОТО, ВІДЕО)

Побутова сварка на Звенигородщині закінчилась жорстоким вбивством. 

Іллюстрація до новини "На пожежі загинуло двоє чоловіків"
12.01.2017 12:30

На пожежі загинуло двоє чоловіків

11 січня о 08:00 в селі В’язівок, Городищенського району на вулиці Перемоги виникла пожежа у надвірній споруді. 

Останні новини
30.01.2017 03:04

Через конфлікт із сусідом чоловік залишився без пальця (ФОТО)

Уночі, 29 січня, виклик надійшов до патрульних з 3-ї міської лікарні. До медиків доставили пацієнта з відбитим пальцем на нозі. 

29.01.2017 19:29

Аудитори Черкащини виявили резерви наповнення бюджетів

Аудиторами виявлені резерви наповнення місцевих бюджетів на суму близько 100,00 млн. грн щорічно. 

29.01.2017 17:39

Громадські слухання щодо забудови Соснівки проведуть 19 лютого

У неділю, 19 лютого, в міському Будинку культури ім. Івана Кулика (вул. Благовісна, 170) о 14-00 відбудуться громадські слухання на тему "Про громадську і житлову забудову та визначення паркових зон в межах мікрорайону №2 "Соснівський". 

29.01.2017 15:38

На котельні "Теплокомуненерго" сталась аварія (ФОТО)

29 січня о 00:10 в місті Монастрище на вулиці Соборній сталось руйнування димової труби газової котельні КП "Теплокомуненерго" яка належить Монастирищенській міській раді. 

29.01.2017 12:46

Браконьєри наловили риби на майже 16 тисяч гривень (ВІДЕО)

Уночі, 28 січня, на території Липівського заказника водний патруль спільно з екологічними інспекторами, виявили чотирьох браконьєрів. 

29.01.2017 12:00

Черкащани в бою під Крутами билися, рівняючись на славу предків-козаків…

Бій під Крутами, який відбувся 29 січня 1918 року, називають "українськими Термопілами", порівнюючи звитягу полеглих у тому бою з трьома сотнями легендарних спартанців. Серед курсантів, січовиків і вільних козаків, які того дня стали до бою проти московської орди, були й уродженці Черкащини – так вже повелося, що в усі часи, в усіх "найгарячіших точках" можна бачити воїнів зі славетного краю Тараса й Богдана… 

29.01.2017 10:01

Нетверезий водій, тікаючи від патрульних, скоїв ДТП (ВІДЕО)

О пів на першу ночі черкаські патрульні помітили автомобіль BMW, який рухався бульваром Шевченка по смузі зустрічного руху. 

29.01.2017 07:46

Пенсіонерку обікрав чоловік, якому вона намагалася допомогти

32-річний уманчанин зайшов до будинку місцевої пенсіонерки з проханням надати склянку води. Допоки старенька відлучилася в іншу кімнату, зловмисник викрав мобільний телефон, що лежав у прихожій та зник у невідомому напрямку. Чоловіка затримано, він дає покази. 

29.01.2017 03:03

Рецидивіст обікрав рідного дядька

В місті Шпола хлопець обікрав родичів. Викрадене продав, а гроші витратив на власні потреби. Відкрите кримінальне провадження. Крадію загрожує позбавлення волі на строк до 6 років. 

28.01.2017 23:32

На виставці в Черкасах – унікальний прапор з революційної "йолки" Майдану

27 січня в Черкасах стартував соціально-мистецький проект "За Волю, за кращу Долю… Третя річниця Майдану". Захід організовано й проведено управлінням культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської облдержадміністрації. 

28.01.2017 19:38

На Черкащині відбувся турнір FIRST LEGO League (ФОТО)

Близько сотні юних робототехніків змагаються сьогодні в Черкасах. Тут уперше відбувається регіональний турнір FIRST LEGO League. Відкрив його голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко. 

28.01.2017 17:04

Слідчі складатимуть екзамен на профпридатність

30 січня в приміщенні Головного управління Національної поліції в Черкаській області, за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 57, буде проведено тестування кандидатів на заміщення вакантних посад слідчих підрозділів Головного управління Національної поліції у Черкаській області. 

28.01.2017 14:58

Обласну стипендію отримуватимуть 15 спортсменів

Кращих атлетів області мотивують стипендіями. В управлінні у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА конкурсна комісія відібрала 15 перспективних спортсменів, які отримуватимуть обласну стипендію. 

28.01.2017 13:09

Більше ста атовці забезпечать землею

Основні принципи щодо соціального забезпечення атовців Черкащини, зокрема канівських, роз’яснили учора в обласній адміністрації голові громадської організації "Канівська спілка учасників АТО" Олегу Клочку. 

28.01.2017 12:11

На Черкащині визначили учителів року (ФОТО)

27 січня на базі КНЗ "Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради" відбулося фінальне шоу-нагородження учасників та переможців обласного етапу конкурсу "Учитель року 2017", повідомляють в управлінні освіти і науки Черкаської ОДА. 

28.01.2017 07:53

За день рецидивіст пограбував двох односельчан

40-річний мешканець міста Корсунь-Шевченківський, раніше судимий за крадіжки та наркотики, не став на шлях виправлення, натомість продовжив кримінальну діяльність. 

28.01.2017 03:03

Правоохоронці припинили діяльність нарколабораторії (ФОТО, ВІДЕО)

Під час обшуку в будинку одного із сіл Черкаського району, правоохоронці виявили та вилучили лабораторне обладнання, інгредієнти для виготовлення психотропної речовини. Вилучене направлено на експертизу. 

27.01.2017 20:22

Правоохоронці провели флешмоб на підтримку ветеранів (ВІДЕО)

Головне управління національної поліції в Черкаській області приєдналось до загальнодержавної ініціативи щодо підтримки воїнів та ветеранів котрі зазнали травм під час збройних конфліктів, а також для залучення уваги до проблем посттравматичного синдрому шляхом проведення флешмобу із 22 віджимань. Символічно цю акцію провели в місті Канів Черкаської області. 

27.01.2017 19:15

На Черкащині відзначили День визволення від нацистських окупантів (ФОТО)

73 роки тому 28 січня 1944 року війська 1 та 2 Українських фронтів, з’єднавшись у Звенигородці, звільнили місто від нацистської окупації, яка тривала два з половиною роки – з 29 липня 1941 року. З цієї нагоди у Звенигородцівідбулася низка тематичних заходів. 


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