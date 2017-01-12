Кому призначають субсидії?
"Дехто помилково вважає, що субсидії призначають лише тим, хто живе у злиднях в комунальній квартирі. Це зовсім не так. У цілому можна мати недешеве майно, наприклад, автомобіль, і при цьому цілком законно розраховувати на допомогу держави в оплаті комунальних послуг. Правда, важливі нюанси при оформленні допомоги все ж є", – стверджує заступник директора департаменту – начальник управління соціального захисту населення Придніпровського району департаменту соціальної політики Черкаської міської ради Бінусова Катерина Марківна.