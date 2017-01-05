Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"

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Іллюстрація до новини "Через несправну піч спалахнула церква (ВІДЕО)"
05.01.2017 16:18

Через несправну піч спалахнула церква (ВІДЕО)

5 січня о 01:17 на пульт зв’язку оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про пожежу одноповерхової будівлі на вулиці Чорновола. 

Іллюстрація до новини "З черкаського спирту ділок розливав горілку, коньяк та настоянки"
05.01.2017 03:02

З черкаського спирту ділок розливав горілку, коньяк та настоянки

Діяльність підпільного виробництва контрафактної лікеро-горілчаної продукції припинила у Кропивницькому Служба безпеки України спільно з прокуратурою. 

Іллюстрація до новини "Податківці припинили роботу чотирьох нелегальних автозаправок"
04.01.2017 11:46

Податківці припинили роботу чотирьох нелегальних автозаправок

У ході операції "Акциз-2017" працівники податкової міліції встановили громадянина, який налагодив в районних центрах області реалізацію дизпалива на чотирьох незаконно облаштованих заправках без необхідних дозвільних документів. 

Останні новини
09.01.2017 20:23

Уманська лікарня отримала нове обладнання (ФОТО, ВІДЕО)

В Уманській центральній районній лікарні з`явився сучасний пересувний флюорограф "Україна", який устаткований на базі автомобіля БАЗ "Еталон". 

09.01.2017 18:13

У Черкасах згорів житловий будинок (ВІДЕО)

8 січня о 22:10 на вулиці Пастерівськый виникла пожежа на горищі приватного житлового будинку. Пожежа виникла у густонаселеній центральній частині міста тож впродовж кількох хвилин до оперативно-координаціного центру надійшло кілька десятків повідомлень від свідків події. 

09.01.2017 16:39

Зросли ставки акцизного податку

Начальник відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у Черкаській області Дмитро Анголюк поінформував про звітність платників акцизного податку та основні зміни у справлянні цього податку з 1 січня 2017 року. 

09.01.2017 15:32

Службою зайнятості було працевлаштовано 194 особи

За даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних на кінець листопада становила 2,5 тис. осіб. 

09.01.2017 14:37

Рецидивіст, після спільного вживання оковитої, пограбував знайомого

45-річний раніше судимий житель міста Ватутіно, прийшовши в гості до свого знайомого, викрав з його оселі велосипед та сумку з особистими речами. 

09.01.2017 13:57

На Черкащині вивільнено близько півтора десятка автомобілів

За добу що минула, в області силами пожежно-рятувальних підрозділів та дорожних служб ліквідовано 6 заторів у 4 районах області, з яких вивільнено 6 легкових автомобілів, карету "швидкої допомоги" та великовантажний автомобіль. 

09.01.2017 13:02

Рятувальники ліквідували 2 пожежі (ВІДЕО)

Впродовж доби рятувальники ліквідували у Золотоніші 2 пожежі, що виникли через несправне пічне опалення. 

09.01.2017 12:10

58 тисяч домогосподарств Черкас отримали субсидії

У січні–листопаді було призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 58 тис. домогосподарств (85,8% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями) на суму 27545,2 тис.грн. 

09.01.2017 11:34

Житель Золотоніського району відправив киянина на лікарняне ліжко

Мешканець одного із сіл Золотоніського району під час словесної перепалки наніс чоловікові тяжкі тілесні ушкодження. Побитого було госпіталізовано. Відкрито кримінальне провадження за статтею 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. 

09.01.2017 10:58

Через негоду у черкаській області обмежено рух транспорту

Зазначається, що наразі автомобільних заторів внаслідок негоди на території країни немає. 

09.01.2017 10:19

На Черкащині від грипу померла 63-річна жінка (ВІДЕО)

На Черкащині епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищений на 38%. У більшості випадків на лікарняні ліжка потрапляють дорослі, а не діти. 

09.01.2017 09:37

З початку року рятувальниками допомога населенню надавалась 13 разів (ФОТО, ВІДЕО)

7 січня о 14:55 поблизу села Грищенці, Канівського району внаслідок ускладнення погодних умов, сильних снігопадів водій автомобіля "Мазда" втратив орієнтування на автошляху, внаслідок чого потрапив до кювету, звідки не зумів самостійно звільнитися. 

09.01.2017 07:34

Із снігового полону звільнили чергову карету "швидкої допомоги", що поспішала на виклик (ФОТО)

8 січня о 08:45 на пункт зв’язку, 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини від чергової Смілянської станції швидкої медичної допомоги, надійшло звернення про допомогу. 

09.01.2017 03:02

Через несправне пічне опалення, в області виникло 6 пожеж (ФОТО, ВІДЕО)

7 січня о 10:00 в селі Скаліватка, Звенигородського району, на вулиці Комарова, на території Української православної церкви виникла пожежа в надвірній споруді. 

08.01.2017 21:38

Рятувальники звільнили автомобіль швидкої допомоги (ФОТО, ВІДЕО)

Вночі проти 8 січня, автомобіль швидкої медичної допомоги із снігового замету було звільнено в селі Журавка. 

08.01.2017 19:23

До снігового полону потрапив автомобіль, який перевозив вагітну жінку (ВІДЕО)

7 січня о 23:15, в селі Лисяча Балка, до снігового замету потрапили одразу шість легкових автомобілів. До снігового полону також потрапив автомобіль швидкої медичної допомоги, який перевозив вагітну жінку. 

08.01.2017 17:37

Медикам пропонують безкоштовне житло в обмін на посаду лікаря (ВІДЕО)

Отримають їх лише ті, хто погодиться залишитись працювати там сімейним лікарем або педіатром. 

08.01.2017 15:33

У Черкасах водій без дозволу використовував спецсигнал (ФОТО)

Уночі, 7 січня, на бульварі Шевченка патрульні зупинили автомобіль Ford Capri. 

08.01.2017 13:43

У Різдвяну ніч патрульні рятували бабусю від доньки (ФОТО)

О 2-й ночі, 7 січня, черкаські патрульні отримали виклик про те, що на вулиці 30-річчя Перемоги кричить людина та просить про допомогу. 


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