На боротьбу з ожеледицею використали більше 260 тонн протиожеледної суміші
За інформацією Служби автомобільних доріг у Черкаській області, обробка дорожнього покриття автодоріг загального користування для ліквідації ожеледиці та її недопущення проходила ввечері 25 січня та вночі 26 січня у Городищенському, Канівському, Корсунь-Шевченківському, Звенигородському, Монастирищенському, Тальнівському, Христинівському, Шполянському, Уманському, Черкаському районах та на трасі міжнародного значення М-05 Київ-Одеса.