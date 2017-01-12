Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"

:: бізнес :: державні установи :: громадські організації :: Довідник в стадії розробки
Інтерактивна карта Черкаського р-ну. Потрібен Flash.

Пошук по сайту

Авторизація

Зареєструватись
Відновити пароль

Архів матеріалів

Архів газети


Курси валют НБУ

 

UA.REDTRAM

Новости мира

З
Центр уваги
Іллюстрація до новини "На пожежі загинуло двоє чоловіків"
12.01.2017 12:30

На пожежі загинуло двоє чоловіків

11 січня о 08:00 в селі В’язівок, Городищенського району на вулиці Перемоги виникла пожежа у надвірній споруді. 

Іллюстрація до новини "Через несправну піч спалахнула церква (ВІДЕО)"
05.01.2017 16:18

Через несправну піч спалахнула церква (ВІДЕО)

5 січня о 01:17 на пульт зв’язку оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про пожежу одноповерхової будівлі на вулиці Чорновола. 

Іллюстрація до новини "З черкаського спирту ділок розливав горілку, коньяк та настоянки"
05.01.2017 03:02

З черкаського спирту ділок розливав горілку, коньяк та настоянки

Діяльність підпільного виробництва контрафактної лікеро-горілчаної продукції припинила у Кропивницькому Служба безпеки України спільно з прокуратурою. 

Останні новини
16.01.2017 18:10

Кому призначають субсидії?

"Дехто помилково вважає, що субсидії призначають лише тим, хто живе у злиднях в комунальній квартирі. Це зовсім не так. У цілому можна мати недешеве майно, наприклад, автомобіль, і при цьому цілком законно розраховувати на допомогу держави в оплаті комунальних послуг. Правда, важливі нюанси при оформленні допомоги все ж є", – стверджує заступник директора департаменту – начальник управління соціального захисту населення Придніпровського району департаменту соціальної політики Черкаської міської ради Бінусова Катерина Марківна. 

16.01.2017 16:58

У Черкасах пройшов традиційний міський фестиваль "Різдвяна коляда"

Традиційний міський фестиваль до Різдва Христового "Різдвяна коляда" всьоме пройшов у Черкасах. На свято завітало понад тисячу містян та гостей міста. До Черкас колядувати приїхав Вертеп студентів Українського Католицького університету із міста Львова. Організатори свята – Парафія Покрови Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви, мерія Черкас. 

16.01.2017 16:30

Для Наталії Ужвій сцена у Золотоноші відкрила шлях до акторських вершин...

Сучасна Золотоноша славиться сценічними талантами і коли хтось акцентує увагу скажімо на місцевому електромонтері, який став "зіркою" комедійних виступів команд КВН, то варто згадати, як точно так само, в умовах аматорського колективу людей, закоханих у сцену, розпочинала колись у Золотоноші сценічну діяльність легендарна Наталія Ужвій… 

16.01.2017 16:01

Вперше у Черкасах відбудеться арт-фестиваль "Гайда"

Арт-фестиваль "Гайда" – захід всеукраїнського масштабу, який відбудеться 28 січня у приміщенні кінопалацу "Салют". 

16.01.2017 15:29

На черкаській набережній утворилося провалля

Рік тільки почався, а на водоканалі вже кипить робота по ліквідації аварійної ситуації на міській набережній, яка розташована по вул. Козацька. 

16.01.2017 15:00

Черкащина – серед лідерів по кількості перейменувань вулиць на честь Степана Бандери

Український інститут національної пам’яті констатує присвоєння імені Степана Бандери 34 об’єктам топоніміки з 51,5 тисячі, перейменованих у рамках декомунізації. 

16.01.2017 14:42

На Смілянщині субсидію отримують майже 8 тисяч родин

Субсидію на тверде паливо та скраплений газ у 2016 році призначено 2919-ти жителям Смілянщини на загальну суму 4342,6 тис. грн. 

16.01.2017 14:16

На Водохреща не будуть доставляти "поліпшену" воду

У зв’язку зі святом Водохреща, 19 січня автомобілі, що доставляють артезіанську питну воду поліпшеної якості (доочищеної) по місту, не прибудуть за такими адресами: 

16.01.2017 13:48

Черкаська новобудова потрапила до п’ятірки найоригінальніших

Щорічно розростається конкуренція між забудовниками, які намагаються пропонувати цікаві та оригінальні рішення. DOM.RIA.com підготував підбірку найбільш незвичайних новобудов України. 

16.01.2017 13:23

Впродовж минулого тижня згоріло 23 будівлі

Впродовж минулого тижня (з 09.01 по 15.01) в області зареєстровано 72 надзвичайні події. 

16.01.2017 12:54

Незабаром зросте вартість проїзду у громадському транспорті

З 21 січня у Черкасах подорожчає вартість проїзду у маршрутних автобусах – з трьох до чотирьох гривень, а з 28 січня – у тролейбусах – з півтори до двох гривень. Це передбачено відповідними рішеннями виконавчого комітету, прийнятими напередодні. 

16.01.2017 12:26

Хрещенський тиждень прогнозують ясним та морозним

Внаслідок впливу теплого повітря з Атлантики старий Новий рік відзначився на Черкащині погодними аномаліями. 

16.01.2017 12:10

В області використали майже 1800 тонн протиожеледної суміші

На Черкащині за три доби очищено від снігу та оброблено протиожеледною сумішшю понад 1500 км автодоріг загального користування, використано майже 1800 тонн протиожеледної суміші. Про це інформують в Службі автомобільних доріг області. 

16.01.2017 11:39

У Черкаському районі за добу виникло 3 пожежі

Протягом доби 15 січня в області ліквідовано 4 пожежі, 3 з яких у Черкаському районі. 

16.01.2017 11:16

На Черкащині відбувся фестиваль вареників

Кожна національна кухня має страви, які стали брендом країни. В Україні – це вареники. Тож 13 січня саме вареники стали основою для прекрасного святкового дійства – традиційного районного фестивалю вареників, повідомляють в Маньківській РДА. 

16.01.2017 10:51

У Черкасах шукають оцінювачів для об’єктів оренди

Регіональне відділення Фонду держмайна по Черкаській області оголосило конкурс з відбору суб’єктів оцінювальної діяльності. Їх планують залучити до проведення незалежної оцінки таких об'єктів державної власності: 

16.01.2017 10:27

Лісівників з різдвяними святами привітали школярі

"Ой, рано-раненько радуйся, земленько, Христос нам ся народив…", – такими колядками віншували з цьогорічними Різдвяними святами працівників ДП "Канівське лісове господарство" учні Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4. Гурт гамірливих та одягнених за національними мотивами школярів завітав до Канівського лісгоспу напередодні Різдвяних свят. 

16.01.2017 10:03

На пожежах загинуло 60 осіб

Впродовж минулого тижня (з 09.01 по 15.01) підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій здійснювали виїзди для проведення заходів із запобігання надзвичайним ситуаціям, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів. 

16.01.2017 09:44

В черкаських школах втретє подовжили карантин (ВІДЕО)

Черкаські школярі ще тиждень не ходитимуть до школи. В місті продовжили карантин до 23 січня. 


Украинская Баннерная Сеть

 

 

JOIN.UA

Погода, Новости, загрузка...
Погода
Погода у Черкасах

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Золотоноші

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Шполі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода в Умані

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві Погода у Львові 

MARKETGID NEWS

© 2005-2017 р. Усі права на опубліковані матеріали належать громадсько-політичному виданню "Прес-Центр". Відповідальність за зміст публікації несе її автор, відповідальність за зміст рекламних матеріалів несе рекламодавець. Передрук виключно за умов зазначення джерела та обов'язкового гіперпосилання на www.pres-centr.ck.ua

Керівник проекту:Віталій Латишев;

Дизайн та флеш: Дмитро Гончаренко

bigmir)net TOP 100
Яндекс.Метрика