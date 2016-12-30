Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"

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30.12.2016 10:57

Поліцейські викрили серійного викрадача автомобілів (ВІДЕО)

Зловмисника виявили патрульні поліцейські, коли той пересувався на викраденій автівці. Як з’ясувалося в ході слідства, затриманий причетний ще до ряду схожих кримінальних правопорушень. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 289 КК України. 

Іллюстрація до новини "Рятувальники розповіли як безпечно провести новорічні свята (ФОТО)"
28.12.2016 13:38

Рятувальники розповіли як безпечно провести новорічні свята (ФОТО)

Наближаються Новорічні та Різдвяні свята, під час святкування яких люди часто застосовують піротехнічні вироби. 

Іллюстрація до новини "У Черкасах в ДТП загинуло 3-є людей (ФОТО)"
26.12.2016 03:03

У Черкасах в ДТП загинуло 3-є людей (ФОТО)

25 грудня, близько 5-ї ранку, на розі вулиць Шевченка та Пушкіна, сталась автопригода. 

Останні новини
01.01.2017 10:24

Квартирне питання лікарів вирішують у Білозірській ОТГ

Реконструкцію п’яти одно– та двокімнатних квартир завершили у Білозір’ї. Після обмеблювання помешкань тут житимуть лікарі сімейної медицини та діти, позбавлені батьківського піклування. 

01.01.2017 08:10

Односельчани винесли з пожежі чоловіка

30 грудня о 23:40 із села Білозір’я до "Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, про пожежу у житловому будинку на вулиці Бідана. 

31.12.2016 22:09

Рятувальники ліквідували пожежу в надвірній споруді (ФОТО)

31 грудня об 11:30 на вулиці Привокзальній, на території приватного домоволодіння виникла пожежа надвірної споруди. 

31.12.2016 17:20

Ціна незаконного продажу новорічних ялинок (ФОТО)

В ході проведення заходів спрямованих на виявлення та недопущення несанкціонованої вирубки, а також реалізації хвойних дерев співробітники Уманського відділу поліції та Уманського районного відділення поліції перевіряють точки збуту ялинок, з метою виявлення правопорушень. 

31.12.2016 15:01

Правоохоронці Кам`янки отримали новий автомобіль (ФОТО, ВІДЕО)

Ключі від нової "Ниви Шевроле" поліцейським Кам’янського району вручив голова Кам`янської районної Ради. Автомобіль буде використовуватись групами швидкого реагування для обслуговування жителів Кам`янського району. 

31.12.2016 12:29

Знайдено вкрадений велосипед Ольги Фреймут

Велосипед у команди телевізійного шоу "Інспектор Фреймут", яка на початку листопада проводила зйомки у Черкасах, викрав раніше судимий 24-річний мешканець міста Черкаси. Приймається рішення про подальшу долю зловмисника та викраденого велосипеда. 

31.12.2016 09:27

Поліцейські затримали черкаського торгівця наркотиками (ФОТО)

Під час санкціонованого обшуку в домоволодінні 28-річного чоловіка, працівниками поліції виявлено та вилученоособливо небезпечну наркотичну речовину – марихуана (канабіс) та психотропну речовину – амфетамін. 

30.12.2016 20:33

Підрозділи ДСНС переведені на посилений режим несення служби

Пожежно-рятувальні підрозділи Управління ДСНС України у Черкаській області, з 30 грудня, на час новорічно-різдвяних свят переведені у режим підвищеної готовності до реагування на надзвичайні ситуації. 

30.12.2016 19:34

Черкаський академічний театр ляльок змагатиметься за здобуття Премії

Держкомтелерадіо оприлюднив список творів, поданих на здобуття Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва. 

30.12.2016 18:27

На боротьбу з ожеледицею використали 482 т протиожеледної суміші

За інформацією диспетчерської служби Служби автомобільних доріг у Черкаській області, обробка дорожнього покриття автодоріг для ліквідації ожеледиці та її недопущення, ввечері 29 грудня та вночі 30 грудня проводилася у всіх районах Черкаської області та на трасі міжнародного значення М-05 Київ-Одеса. 

30.12.2016 17:26

На Черкащині для учасників АТО виділено майже 9,5 тис га землі

Із часу запровадження ініціативи про надання землі атовцям до сьогодні 2393 військовослужбовці й члени сімей загиблих воїнів уже отримали у власність наділи загальною площею 3699,71 га. 

30.12.2016 16:33

Власники нерухомості перерахували до бюджету понад 20 млн. грн. податку

За підсумками 11 місяців 2016 року черкаськими власниками нерухомості сплачено 20,7 мільйона гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

30.12.2016 15:35

30 грудня – останній день сплати авансового внеску податку на прибуток

Державна податкова інспекція у м. Черкасах доводить до відома платників податку на прибуток, що 30 грудня 2016 року – останній день сплати авансових внесків у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 року. 

30.12.2016 14:32

Аудитори забезпечили відшкодування втрат на суму понад 37,1 млн грн

Протягом року аудитори Черкащини забезпечили відшкодування втрат на суму понад 37,1 млн грн 

30.12.2016 13:24

Цьогоріч в області опановують робітничі професії понад 9 тисяч учнів

2016 року в державних закладах ПТНЗ за 109 робітничими професіями навчалося більше 9 тис. учнів та слухачів. З них за державним замовленням здобували первинну професійну підготовку – 8,5 тисяч. 

30.12.2016 12:33

У Черкасах з’явиться центр медичної реабілітації спортсменів

Центр першочергової медичної допомоги та реабілітації спортсменів віднині є в Черкасах. Цей проект тут реалізовано коштом обласного бюджету. Звідти спрямували мільйон гривень. 

30.12.2016 11:53

Роботодавці цьогоріч запропонували понад 34 тисячі вакансій

Протягом січня-листопада до центрів зайнятості Черкаської області надійшло 34,2 тис. вакансій від роботодавців регіону. Трійку лідерів очолили робітничі професії – 60%, друге місце посіли службовці – 23% і 19% – це вакансії для осіб, які не мають кваліфікації, повідомляють в обласному центрі зайнятості. 

30.12.2016 11:25

КП "ЧЕЛУАШ" залишилося без керівника

Під час прес-конференції міський голова Анатолій Бондаренко пояснив свої нещодавні кадрові рішення. У грудні із займаних посад звільнили керівника КП "ЧЕЛУАШ" Олександра Плюту та директора департаменту освіти та гуманітарної політики Марину Бакланову. 

30.12.2016 10:26

На Черкащині триває боротьба з незаконною торгівлею ялинками (ВІДЕО)

Правоохоронці проводять рейди з метою виявлення осіб, які здійснюють незаконну торгівлю хвойними деревами та насадженнями лісового фонду Черкаської області. 


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