На Черкащині чоловік виготовляв і збував опіум
Співробітники Звенигородського відділу поліції викрили у виготовленні та торгівлі наркотичними речовинами 35-річного місцевого мешканця. Наркоторговця затримано. Триває слідство.
Вадим Мазніченко, колишній боєць 14-го батальйону ЗСУ (більш відомого як батальйон "Черкаси") у складі української збірної виступатиме в канадському Торонто на цьогорічних Іграх нескорених – міжнародних паралімпійських іграх для спортсменів-військовослужбовців, які постраждали внаслідок поранень.
Імена головних персонажів у цій історії – ті, які знає не одне покоління українців…
23 січня провайдер безлімітного хостинга, який обслуговував інформаційний портал "Вечірня Умань" (vch-uman.in.ua), заблокував доступ до сайту на вимогу Роскомнагляду та Генеральної прокуратури РФ.
Співробітники Звенигородського відділу поліції викрили у виготовленні та торгівлі наркотичними речовинами 35-річного місцевого мешканця. Наркоторговця затримано. Триває слідство.
Власника та автомобіль марки "Audi A6" доставлено до відділення поліції для з’ясування всіх обставин. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Триває деклараційна кампанія громадян та електронного декларування доходів державних службовців. При заповненні декларацій декларанти мають можливість скористатися електронними сервісами ДФС України. На офіційному веб-порталі ДФС України в Електронному кабінеті платника функціонують такі сервіси:
За січень від платників податків, які перебувають на податковому обліку у Державній податковій інспекції у м. Черкасах, до Державного бюджету надійшло податку на додану вартість в сумі 50,4 млн грн. Рівень надходжень січня минулого року перевищено на 16 млн грн. Про це повідомив начальник ДПІ м. Черкасах Антон Царюк.
Станом на 3 лютого через систему електронних закупівель Prozorro на Черкащині оголошено понад 10 тисяч закупівель на 7,3 млрд грн. Із них вже завершено 8,2 тисяч закупівель, повідомляють в Департаменті регіонального розвитку ОДА.
ід онкологічних захворювань у світі щороку помирає 837 тисяч чоловік, більше того – ще майже 4 мільйонів реєструється нових випадків.
В зв’язку з погіршення погодних умов, на території міста Умань збільшено кількість нарядів, які патрулюють містом. Правоохоронці вживають максимум заходів спрямованих на запобігання ускладнення руху на дорогах.
Державна податкова інспекція у м. Черкасах нагадує, що платниками єдиного внеску відповідно до пункту 4 частини першої статті 4 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі – Закон №2464) є фізичні особи – підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування.
Головна " Новини " Найголовніше ЗАТРИМАНО КРАДІЯ ТЕЛЕФОННОГО КАБЕЛЮ (ФОТО) 03.02.2017 | 11:50 facebook twitter vkontakte В місті Корсунь-Шевченківський, поліцейські затримали місцевого мешканця, який викрав телефонний кабель. Слідство володіє інформацією про вчинення зловмисником ще ряду аналогічних кримінальних правопорушень.
Вилучене наркотичне зілля направлено на експертизу. Протиправні дії зловмисника кваліфіковані слідчим за статтею 309 КК України.
До 80-ї річниці з дня народження народного вчителя, директора славнозвісної школи над Россю, академіка Олександра Антоновича Захаренка на фасаді 4 корпусу Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, де він навчався, відкрито пам’ятну стелу. Про це інформують в управлінні освіти і науки облдержадміністрації.
Перший вантаж з гуманітарною допомогою відправився напередодні ввечері з Черкас для жителів міста Авдіївка, що постраждала від обстрілів бойовиків.
Робота органів прокуратури зі зверненнями громадян і юридичних осіб реалізується при здійсненні функцій, які визначені Законом України "Про прокуратуру" та є одним із пріоритетних напрямків її діяльності.
Прокуратурою Черкаської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом сприяння жителем Черкащини діяльності терористичної організації "Донецька народна республіка".
Обробка дорожнього покриття автодоріг загального користування для ліквідації ожеледиці та її недопущення проходила ввечері 2 лютого та вночі 3 лютого у Жашківському, Канівському, Монастирищенському, Тальнівському, Уманському, Христинівському та Звенигородському районах області. Загалом за добу використали понад 100 тонн протиожеледної суміші, інформують в САД Черкащини.
Учора у Черкасах група юних польських театралів разом із учнями Першої міської гімназії презентували виставу "ДУБ". Спектакль присвячений подіям Майдану та пропагує добросусідські відносини між країнами. Вистава зібрала повну залу.
29 січня Черкасирибоохорона виявила та задокументувала факт загибелі водних біологічних ресурсів у підвідному каналі нижче насосної станції в селі Єлизаветовка Черкаського району. Спостерігався різкий сторонній запах від води, зафіксовано загиблу рибу.
Службою автомобільних доріг у Черкаській області на автодорогах загального користування введено тимчасове обмеження руху великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту.
Правильне та безперервне ведення лісонасіннєвої справи – це головна передумова створення продуктивних, якісних і стійких лісових насаджень. Основним завданням лісового насінництва є одержання насіння лісових порід з цінними спадковими властивостями та високою посівною якістю.
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