Квартирне питання лікарів вирішують у Білозірській ОТГ
Реконструкцію п’яти одно– та двокімнатних квартир завершили у Білозір’ї. Після обмеблювання помешкань тут житимуть лікарі сімейної медицини та діти, позбавлені батьківського піклування.
Зловмисника виявили патрульні поліцейські, коли той пересувався на викраденій автівці. Як з’ясувалося в ході слідства, затриманий причетний ще до ряду схожих кримінальних правопорушень. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 289 КК України.
Наближаються Новорічні та Різдвяні свята, під час святкування яких люди часто застосовують піротехнічні вироби.
25 грудня, близько 5-ї ранку, на розі вулиць Шевченка та Пушкіна, сталась автопригода.
Реконструкцію п’яти одно– та двокімнатних квартир завершили у Білозір’ї. Після обмеблювання помешкань тут житимуть лікарі сімейної медицини та діти, позбавлені батьківського піклування.
30 грудня о 23:40 із села Білозір’я до "Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, про пожежу у житловому будинку на вулиці Бідана.
31 грудня об 11:30 на вулиці Привокзальній, на території приватного домоволодіння виникла пожежа надвірної споруди.
В ході проведення заходів спрямованих на виявлення та недопущення несанкціонованої вирубки, а також реалізації хвойних дерев співробітники Уманського відділу поліції та Уманського районного відділення поліції перевіряють точки збуту ялинок, з метою виявлення правопорушень.
Ключі від нової "Ниви Шевроле" поліцейським Кам’янського району вручив голова Кам`янської районної Ради. Автомобіль буде використовуватись групами швидкого реагування для обслуговування жителів Кам`янського району.
Велосипед у команди телевізійного шоу "Інспектор Фреймут", яка на початку листопада проводила зйомки у Черкасах, викрав раніше судимий 24-річний мешканець міста Черкаси. Приймається рішення про подальшу долю зловмисника та викраденого велосипеда.
Під час санкціонованого обшуку в домоволодінні 28-річного чоловіка, працівниками поліції виявлено та вилученоособливо небезпечну наркотичну речовину – марихуана (канабіс) та психотропну речовину – амфетамін.
Пожежно-рятувальні підрозділи Управління ДСНС України у Черкаській області, з 30 грудня, на час новорічно-різдвяних свят переведені у режим підвищеної готовності до реагування на надзвичайні ситуації.
Держкомтелерадіо оприлюднив список творів, поданих на здобуття Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва.
За інформацією диспетчерської служби Служби автомобільних доріг у Черкаській області, обробка дорожнього покриття автодоріг для ліквідації ожеледиці та її недопущення, ввечері 29 грудня та вночі 30 грудня проводилася у всіх районах Черкаської області та на трасі міжнародного значення М-05 Київ-Одеса.
Із часу запровадження ініціативи про надання землі атовцям до сьогодні 2393 військовослужбовці й члени сімей загиблих воїнів уже отримали у власність наділи загальною площею 3699,71 га.
За підсумками 11 місяців 2016 року черкаськими власниками нерухомості сплачено 20,7 мільйона гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Державна податкова інспекція у м. Черкасах доводить до відома платників податку на прибуток, що 30 грудня 2016 року – останній день сплати авансових внесків у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 року.
Протягом року аудитори Черкащини забезпечили відшкодування втрат на суму понад 37,1 млн грн
2016 року в державних закладах ПТНЗ за 109 робітничими професіями навчалося більше 9 тис. учнів та слухачів. З них за державним замовленням здобували первинну професійну підготовку – 8,5 тисяч.
Центр першочергової медичної допомоги та реабілітації спортсменів віднині є в Черкасах. Цей проект тут реалізовано коштом обласного бюджету. Звідти спрямували мільйон гривень.
Протягом січня-листопада до центрів зайнятості Черкаської області надійшло 34,2 тис. вакансій від роботодавців регіону. Трійку лідерів очолили робітничі професії – 60%, друге місце посіли службовці – 23% і 19% – це вакансії для осіб, які не мають кваліфікації, повідомляють в обласному центрі зайнятості.
Під час прес-конференції міський голова Анатолій Бондаренко пояснив свої нещодавні кадрові рішення. У грудні із займаних посад звільнили керівника КП "ЧЕЛУАШ" Олександра Плюту та директора департаменту освіти та гуманітарної політики Марину Бакланову.
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